探射燈：麻疹全球蔓延　外遊宜先打疫苗

麻疹疫情席捲多國，不少港人熱門旅遊勝地都出現麻疹疫情，如日本及泰國等，醫學界人士指麻疹屬高傳染性，若市民打算到有麻疹爆發國家旅遊，建議需預早接種疫苗，外遊期間亦需注意個人衞生。



台灣衞生福利部疾病管制署網頁顯示，日本、泰國、菲律賓、印尼、越南及內地等多個亞洲國家，均被列為麻疹「第1級：注意」級別。本港衞生署資料顯示，其中日本今年累計至本月初，已有422宗病例；歐洲羅馬尼亞截至上月30日，錄得3100宗懷疑個案，致30人死亡。美國紐約有縣現已即時禁止未有注射疫苗的小童出入公共地方，以免疫情惡化。



家庭醫生林永和表示，接種麻疹疫苗後，需兩星期發揮功效，建議外遊人士提早接種，如非外遊人士不用急於接種，市民亦可驗血測驗體內抗體情況，但他不建議家長攜帶一歲以下的小童前往高危地區。在爆發地區旅遊時，尤其是乘坐飛機及交通工具期間，應要注意個人衞生，包括勤洗手、使用酒精消毒雙手及戴上高防護口罩。

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