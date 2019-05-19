探射燈：麻疹續擴散　口岸公院防疫懶懶閒

麻疹疫情寂靜一輪，最近再度爆發，東網巡視多間公立醫院與各邊境口岸，發現麻疹疫情至今多月，防疫措施仍舊鬆懈。曾有麻疹病人入住的醫院，醫護人員及市民均懶懶閒，進出醫院及急症室時並無佩戴口罩。邊境口岸體溫檢查站的職員猶如「人形紙牌」，職員未有主動抽查及量度體溫。有學者指麻疹傳染性高，醫院及關口均屬高危地點，應盡快做好防疫措施，避免疫情繼續在社區蔓延。



東網記者在3月底與近日2度巡視公立醫院，發現大部分防疫措施未如理想。最近有確診個案曾到廣華醫院求醫，東網記者發現急症室逼滿病人，老人科病房部分病人需「瞓走廊」，惟探病時間進入病房未見有職員登記，探病者亦甚少戴口罩。而3月底，東網記者巡視時，已發現該院防疫措施薄弱，當時每層病房外均未有設置酒精消毒液與口罩棄置箱。



接收過確診個案的將軍澳醫院，院內並無任何麻疹資訊，內科病房病床擺滿走廊，甚至與廁所相鄰，門外亦有多袋垃圾。曾有確診患者入住的伊利沙伯醫院，急症室內長者與小童未有戴上口罩，甚至醫護亦未戴上口罩；疑似病人衣物與毛巾亂堆。



邊境口岸同樣漏洞多多，羅湖口岸雖設有2個體溫檢查站，10分鐘內共百人過關，駐站職員未有主動抽查旅客或小童體溫，數10名戴帽人士更未有攔阻。沿途只有一角放有小冊子，未有關於麻疹的海報及廣播。



香港大學公共衞生學院臨床副教授葉啟明表示，醫院屬高危環境，出現麻疹個案時，病人與醫護人員應處於戒備狀態。立法會衞生事務委員會主席陳沛然直指，政府應在各方面加強決心，職員不能只視為例行公事，他又指麻疹初期病徵與普通感冒類似，政府把關工作更加重要，又建議部門要加強教育。



衞生署回覆指，在各口岸備有紅外線熱像儀對入境人士進行體溫監測，而該署與機場管理局保持緊密聯繫，於麻疹爆發期間為機場員工提供疫苗接種與驗血服務。面對零星爆發，衞生防護中心會基於調查所得的資料，適時採取針對性的措施。



醫院管理局發言人表示，現時有2名麻疹病人分別在屯門醫院與北區醫院接受隔離。發言人又指已要求所有醫護人員與訪客進入臨床範圍時，均須戴上口罩，局方又為有需要員工注射疫苗，並提醒所有前往急症室求診的病人與陪同者均須戴上口罩，並在離院前洗手。

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