上水屠房今復運作　新鮮豬肉明應市料漲價

上水屠房因有內地豬隻驗出非洲豬瘟病毒，事後關閉逾1星期消毒清潔，屠房今日(19日)終於重開。香港豬肉行總商會理事長許偉堅表示，今早會有本地活豬運入屠房，而內地豬則因停止進口已久，需時調配，要在今日下午才能運往屠房，且數量較少，但相信對明日(20日)市場供應無影響。許稱下午會返回屠場檢視內地豬情況。



至於自行關閉的私營荃灣屠房，前日(17日)已完成清潔消毒，昨日(18日)原本可重新運作，但屠房持牌人昨日下午5時半前仍未收到客戶要求提供屠宰服務，故今天不會有新鮮豬肉供應。東網記者今早到旺角街市視察，多間鮮肉店仍未有營業，有鮮肉店表示今日依舊無豬肉供貨，最快要等到明日才能開檔。



市民陳先生表示，豬肉停供的幾天，家中轉吃羊肉，認為近日天氣炎熱，吃羊肉不太適合，「最好都係有豬肉」。他稱即使明日鮮豬肉加價，相信都會買，「太耐冇食過豬肉，我哋市民最多咪買幾十蚊，冇乜所謂」。



代理內地活豬的香港農業專區總經理鄭嘉成今日透露，昨日在廣東汕尾豬場進口約600隻內地活豬供港，但因爆發非洲豬瘟後報關程序變得嚴格，至今仍未能全數運抵香港。他指原定今早11時會於上水屠房進行活豬拍賣，但此刻仍要視乎報關程序何時能辦妥。



他解釋，當活豬於上水屠房進行拍賣後，會先進行化驗，檢驗工作需4小時。由於屠宰線要到凌晨1時才會開啟，因此最快要到半夜才會劏豬，預料香港明日清晨才開始有新鮮豬肉供應。由於內地活豬供應量短期內未必能恢復以往水平，相信拍賣價及零售價會有上升。