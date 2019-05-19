中上環嘉咸街重建被指偷步施工　韋志成稱說法欠公允

市區重建局2005年開展中上環卑利街/嘉咸街重建計劃再遇阻滯，有地區團體最近向政府提出，要求重新為地盤C嘉咸街26號A-C三連棟戰前唐樓進行評級，並指市建局未有等候整個評級程序完成，在地盤展開工程屬於「偷步」施工。市建局行政總監韋志成今(19日)發表網誌指說法欠公允，該項目一直嚴格按照法例既定的城市規劃及建築發展的諮詢和審批程序進行，並透過中西區區議會的會議定期向公眾匯報，各界應予以尊重，不應貿然因為在項目落實一段時間後才出現的另類意見，對既定及認可的方案推倒重來。



韋志成在網誌指，當年擬備發展藍圖時，市建局已主動建議保育永和雜貨店建築的外貌，而嘉咸街26號A至C建築則會活化作商業用途，而該發展藍圖已於2007年獲城規會通過。



韋引述保育顧問指，三連建築的主要建築特徵是面向嘉咸街立面的後退式陽臺，建議保育；然而，該三幢建築的樓宇狀況非常欠佳，各層原有的木樓板結構大部分已損毀，甚至部分原有樓板及屋頂部分已經下塌和消失，只剩下一個建築「外殼」，要以臨時鐵架支撐，故建議保留面向嘉咸街立面的獨特設計，同時以新的結構配合舊建築，讓市民日後不但可從嘉咸街外部觀賞其建築外貌，還可以走上室內與原有立面交接的新建成樓層，近距離欣賞昔日建築的陽臺特色。



整個嘉咸街項目涉及三個分布在不同街道的地盤，規劃設計內亦有一片貫穿三個地盤、合共面積達2000平方米的綠化走廊，部分路段將於今年開放，另有一條行人天橋接駁半山扶手電梯系統，以改善可達性。韋指一旦項目因現時出現的另類意見而延誤，有關綠化走廊、行人天橋等亦可能需要重新規劃和改建，無法按既定時間表全面開通，盡早讓居民和商戶受惠。

