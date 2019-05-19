港女與內地男結婚數字升　羅致光：單程證需求漸減少

香港人生活節奏急速，不少人均面對家庭、工作等各式各樣壓力。勞工及福利局局長羅致光今(19日)於網誌撰文指，在現代社會，家庭面對新的壓力，當中他關注到跨境家庭及混合式家庭，需多考慮如何加強支援。



羅致光指，近年在香港註冊的婚姻有三分之一屬跨境婚姻，不論是團聚時的適應或是離婚時的安排，均會面對更大壓力。不過，近年跨境婚姻現象有變化，香港女性與內地男性結婚的比例不斷上升。由於愈來愈多家庭選擇於內地團聚，特別是香港的妻子到內地與丈夫團聚，再加上近期有關香港居民領取內地居住證的各種優化安排，將會大大減少到香港家庭團聚的個案，單程證的需求會逐步減少。羅預計未來10年間男女比例會大致相等，更可能令香港早於較早前估計的2043年出現人口減少。



另一類要加強支援的家庭是「混合式家庭」，即由配偶雙方或配偶之一因再婚而重新組成的家庭，而子女之中最少有一人是與自己沒有血緣關係。羅表示混合式家庭對香港而言是一個較新的現象，在2017年香港登記婚姻的新郎新娘中，四分之一是再婚的；不過當中有多少是再婚後離婚，然後「再再婚」，政府則沒有數字提供，但從趨勢而言，這方面情況在香港可能與日俱增。由於缺乏數據，政府難於在服務發展上制定應對方法。羅指，會呼籲學界或服務機構，從前線的接觸留意這些現象的轉變及支援服務的需求變化。