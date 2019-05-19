收銀車運作4年半收4.6億枚神沙　硬幣之後去邊處？

金融管理局兩輛收銀車將於明日(20日)展開新一輪服務，陸續到各區收集硬幣，至7月28日結束。收銀車是全球首個系統性流動硬幣收集計劃，由金管局原創，提供免費找換服務，讓市民化零為整，或增值至八達通和電子錢包等。兩輛專車2014年10月投入服務，截至今年3月已收集硬幣達4.6億枚。



收銀車收集到的硬幣，會先由解款公司職員分類，運往銀行金庫。其中，仍新的硬幣會回流市面，舊款的就會收回。如硬幣有殘缺，則會送往英國、加拿大等地鑄幣廠熔解，並將金屬循環再用。



政府新聞網引述金管局貨幣及結算處主管葉小明指，有一次慈善團體交來10多萬港元，居然全是一元硬幣：「我們都很好奇，聽過解釋，才知道他們在殯儀館收集吉儀，所以箱裏全是一元。」而市民有時亦忙中有錯在硬幣中混雜其他物品，耳環、萬字夾甚至假牙都有。



金管局每月監察貨幣流通量，如發現硬幣不足便要重新鑄幣，由投標到來貨需用上6至9個月，2017年當局就鑄造了1億枚一毫硬幣。葉指一毫面額雖小，但市面需求很大，至於鑄幣成本，該局會考慮硬幣面額的金屬成分和金屬價格，平均來說，不會以多於一毫的成本鑄造一毫硬幣。而硬幣收集計劃，既讓市民找換硬幣，當局亦能以此節省另行鑄幣的費用。