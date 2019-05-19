香園圍公路下周日通車　打通沙頭角打鼓嶺直達粉嶺公路

連接蓮塘香園圍口岸及粉嶺公路的香園圍公路將於本月26日上午8時通車。土木工程拓展署總工程師葉鴻平說，在正式通車後，香園圍公路將為沙頭角、打鼓嶺及坪輋一帶的居民，提供一條直達粉嶺公路的便捷道路，改善北區交通，對區內長遠經濟及民生發展有很大幫助。



香園圍公路全長11公里，是一條雙程雙線分隔的行車道。當中隧道段(即龍山隧道和長山隧道)總長約5.5公里，其餘路段是高架橋和地面道路。沿途設有4個交匯處，分別接駁粉嶺公路、沙頭角公路、坪洋地區道路和蓮麻坑路。



整段香園圍公路工程龐大，土拓署高級工程師陳子明指工程充滿挑戰，尤其是4個交匯處中，最大型的粉嶺公路交匯處，為了興建該交匯處，工程團隊要在繁忙的粉嶺公路和東鐵線的上空興建橋樑，但由於粉嶺公路和東鐵線是北區居民兩大交通命脈，團隊只能在深夜時分，每晚凌晨約兩小時時段內，分階段進行工程，以免影響北區居民日常出行。



工程亦採用了不少嶄新技術，以提升施工效率。沙頭角公路以北的一段，包括長達3.3公里的高架橋和0.7公里的長山隧道。高架橋橋身由超過2800件預製組件組成，每件重約50噸；長山隧道使用爆破方式挖掘，共挖掘32萬噸泥石。承建商前後不用3年時間便完成工程。