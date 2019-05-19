港故：長沙灣37年人情味排檔被結業　少東恨政府無情

「呢度就同屋企無分別，真係喺度土生土長，有好多嘢由無到有，都係呢度畀我，結婚、買車、買樓。」長沙灣熟食市場一熟食檔檔主阿B，在八十年代初出生時，爺爺剛投得檔位，從此他的成長就離不開這熟食市場。



從小幫忙 見證攤檔光輝歲月



「好似軍訓咁，因為阿爺好嚴格，同埋係自己屋企人生意，放學就放低書包，有時飯都唔食幫咗手先，因為嗰時真係好旺。」熟食市場座落在工業區附近，阿B也見證過攤檔以至本港工業的光輝歲月，他也在這些日子學會在餐廳不同的崗位工作。



在阿B二十多歲的時候，就從爺爺手中接管了生意，「壓力一定有嘅，因為嗰時環境開始有變化，好多廠都拆，生意係差咗，嗰陣接手又太後生無咩積蓄，都要靠爺爺支持。」



從不計較 贏得夥計賣力



爺爺對阿B的支持不限於經濟上，他也從爺爺身上學懂做老闆的心得，「要親力親為，唔好懶、唔好遲到，其實只要你做榜樣，所有嘢夥計都睇到，咁佢哋衰極有個譜。」阿B也與夥計們打成一片，「我唔鍾意有階級，因為曾經都打過工，我想老闆點對我，我就點對班夥計。」



就是這樣，阿B因而贏得一班為自己打拚的好員工，其中做了飲食業約廿年的琪姐，跟隨了他約八年，她大讚對方是好老闆，「佢同我哋任何一件事都無計較，甚至人工都唔會計，接觸咗呢啲老闆，你係唔會走啦。」琪姐與阿B也異口同聲說交情已經超越了主僕，彼此更像家人，琪姐更稱呼阿B的媽媽作契媽。



熟客天天見 攤檔人情味洋溢



除了員工之間，攤檔在阿B的領導下也與客人建立了一份難得的情誼，「日日做都係嗰二、三百個客，八、九成都係日日見，有啲食咗十幾年仲食緊，大家有講有笑，我諗佢哋都有返屋企食飯嘅感覺。」阿B也坦言十分享受這種感覺，「你會覺得啲人食飯都拎個心同你傾偈咁。」



排檔內，人情味也使人與人之間有更多信任。琪姐指繁忙的時候沒空收錢，客人就會自己在櫃檯留下金錢。而有光顧的中學生更指，曾試過帶不夠錢，但攤檔容許他「賒數」，雖然只是吃了一年多，但因為濃厚的人情味而喜歡這地方。



三十七年攤檔結束 嘆政府無情



可惜，政府已經決定在本月底關閉市場，意味阿B要遷出生活了三十多年的地方。雖然他認為地方殘舊，需要再發展是無可厚非，但對政府每檔只是賠償廿萬元的措施感到失望，「廿萬真係無意思，我出去頂間舖，投資真係唔止廿萬，真係要四倍、五倍，我覺得政府無為我哋去諗。」



除了廿萬元的恩恤金，他認為政府沒有其他有用的協助，「可唔可以有額外幫助，好似中小企貸款，幫我哋再創一番事業呢？其實係完全無提過，只是畀條死線你，你要就要，唔要就咩都無，我覺得有啲脅迫，三十幾年就咁走有啲無奈。」



有不少食客對市場快將結束亦感到可惜，指香港傳統特式排檔買少見少，阿B也認為拆遷並不是這裏唯一的出路，指若果可以重新選擇，自己未必輕易答應政府如此收回市場，而會爭取活化，例如改善設施與配套，「唔一定要趕我哋走嘅。」可是市場結束已成事實，阿B也在區內找到地方繼續經營，「梗係困難，真係要重新努力，喺第二度再由零開始過。」



今集《港。故》用7分鐘，帶大家到阿B的大排檔裏，感受香港買少見少的排檔風味與人情味。



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