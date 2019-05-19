僅34%市民滿意公營醫療服務　政黨促訂輪候時間承諾

香港公營醫療系統嚴重超負荷，有政黨於3月至5月期間以問卷方式訪問逾萬名市民對於公營醫療服務的意見，當中有63%人經常使用公營醫療服務，但只有34%人對服務表示滿意，不少市民認為公立醫院服務輪候時間太長、診症時間太短或覆診期相隔太久等。政黨要求醫管局制訂輪候時間承諾，並研究興建第3間醫學院增加醫科生學額。



民主黨的調查訪問了11,214名市民，受訪者對公立醫院最滿意的地方是診金及藥費便宜，但對公院服務持「一般」或「不滿意」看法的市民更多，大多數人認為公院的輪候時間太長，或病房太擠迫。有43%市民認為海外醫生應只可在公立醫院工作，75%受訪者更認為醫生考取專科資格後，需留在公院工作多幾年。



該黨認為，公院的輪候時間多年來未改善，建議參考其他地區制訂輪候時間服務承諾，例如急症室非緊急個案獲診治時間應在120分鐘內，專科的非緊急新症輪候時間應不多於52星期。該黨又建議增加本地醫科生培訓名額，並訂明醫科畢業生考取專科資格後需在公院服務至少5年，令公院有穩定人手。