食環署活豬供應信息錯亂　業界轟政府溝通失當

上水屠房發現有內地豬感染非洲豬瘟後，即關閉至今日(19日)才重開，私營的荃灣屠房亦自行關閉清潔消毒，惟食環署昨(18日)大擺烏龍，先指荃灣屠房昨已接收活豬，料今日有豬肉食，後又發聲明指該屠房無收到劏宰要求，最快要明日(20日)才有豬肉吃。



香港畜業聯會副主席林榮源今出席一個論壇時提到，業界得悉上水屠房重開後，運輸鏈已「爆晒棚」，為減輕運輸壓力，荃灣屠房才提早一日接收豬隻，該屠房早已表明最快明早才有豬，食環署卻誤會「有豬入就可以劏」，直斥事件屬政府溝通失當，致信息錯亂。他又稱業界早前已提出本地豬送往荃灣，其他豬則送往上水。



香港豬肉行總商會理事長許偉堅亦批評食環署與業界缺乏溝通，致「亂晒大龍」。許稱，荃灣屠房每日大概只劏200至300隻豬，「突然要收1000隻(活豬)，運輸梗係有壓力」，而大部分肉商均在上水屠房作業，突然改往荃灣會涉及複雜手續。他透露第一批內地供港活豬將於今日下午運抵上水，明早將有新鮮豬肉食。



立法會議員黃碧雲批評荃灣屠房做法不合理，「最需要你個陣你唔做」，質疑其違反有關牌照條例，要求政府收回牌照。漁農界議員何俊賢則認為屠房做法合理，「人力、物力同運輸要增加咁多，只做5至10日，屠房都要為商業考慮」，又指該屠房亦擔心會與上水屠房交叉感染，故關閉清潔。他續批評政府沒有未雨綢繆，在今年初珠海爆發疫情後無制訂緊急措施，導致港人無豬食。