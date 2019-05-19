每日一片：被阻路唔忿氣？勇猛司機挑機泥頭車

一般駕駛者在馬路上遇上重型車輛，都會避之則吉，不過卻有人偏偏選擇犯險。近日有車Cam就拍到一架私家車公路企圖爬頭時，疑不滿被泥頭車阻路，竟兩度泥頭車前「硬Cut」逼使對方急煞，情況驚險。不過其行徑卻惹來網民嘲笑，「係咪嫌命長？」



事發於昨日(18日)下午4時45分，現場是元朗公路近駛往深圳灣的路口。片段開始，兩架泥頭車並排行駛，佔據公路快線及中線，隨後一架白色私家車則一直踩着地下白線，尋找機會爬頭。未幾，佔據快線的泥頭車開始駛向中線，私家車隨即加速上前，但同一時間，正駛往中線的泥頭車突然扭軚，返回快線，與私家車險撞，幸兩車在極貼近情況下及時發現，雙雙閃避。



不過私家車司機似乎為此大為不滿，先後兩次在泥頭車車頭抽頭切線，導致泥頭車急煞，私家車司機洩憤後，便加速駛走。



網民看過片段後，諷刺私家車司機非常「勇猛」，「係咪嫌命長？」「咁樣玩唔係害死泥頭車，係害死後面嗰啲。」有人更質疑私家車司機，「冇EQ不要出路面害人 」。不過亦有人對私家車司機行徑表示理解，「兩部大車拍埋慢慢行，真係唔怪得人咁躁喎。」