70%家長感壓力　子女情緒及學習是主因

10個家長有超過7個感有家庭壓力，而子女的情緒以及學習事宜最令他們感到壓力，惟一成家長完全無時間與子女傾心事。調查機構指，忽略親子溝通，長遠對建立親子關係極不理想，建議家長抽時間與子女一起運動，減壓的同時可建立更良好親子關係。



香港家庭教育學院上月26日至本月11日，以隨機抽樣方式，電話訪問509名有子女就讀中、小學或幼稚園的家長，結果發現，34.5%家長超時工作(即每周平均工時超過46小時)，9%受訪者工時更超過56小時。調查又設家庭壓力指數，要家長在1至5分之間評分，72.1%受訪者認為有壓力(評分3至5分)，壓力很大的家長(評分4至5分)更佔整體22.4%。29.1%受訪家長表示，最為子女情緒而感到壓力，其次是子女學習，有27.7%。



不過，26.3%受訪家長表示，每天與子女傾心事的時間少於15分鐘，10.2%家長甚至沒有任何有關時間；12.4%家長沒有每天花時間與子女玩耍；26.1%家長無與子女運動。調查機構指，家長壓力大，惟精神卻集中於子女學業，忽略親子溝通及運動，而香港家長超時工作情況嚴重，建議僱主可提供更彈性上班時間，令家長可安排時間照顧子女。



調查亦發現，全職照顧子女的家長，家庭壓力比嚴重超時工作的家長更高，提醒全職家長除照顧家庭外，亦應參與如書法、舞蹈興趣班等減壓活動。