買衫過多成災　60%大嘥鬼衣櫃有衫未着過

踏入夏季，不少人購買新衣換季。國際青年商會香港總會今日(19日)公布「香港環保生活習慣」問卷調查發布會，調查發現近60%受訪者表示家中有從未穿過的衣服；近30%受訪者則沒有舊衣回收的習慣，不回收舊衣服的主要原因為住所附近沒有或太少回收箱。主辦機構認為，結果反映港人買衫過多成災。



問卷調查於今年3月至4月期間進行，在各區抽樣收集610份問卷。調查發現，71%受訪者表示在過去3個月內有購買新衣服，當中33%女受訪者購買新衣服的同時，家中有從未穿過的衣服，而男受訪者則為11%。調查亦提出舊衣回收換取購買新衣折扣，有約87%受訪者認為若有折扣會選擇回收舊衣物。



另外，調查亦了解受訪者有關自備餐具的習慣，在外賣時只有近23%受訪者會走餐具，有80%受訪者外出時不會自備飲管。調查又指，有80%受訪者認為自己環保水平是合格或以上。「Be The Change Week五月消廢週」籌委會主席賴嘉敏認為，港人因缺乏自制能力及貪圖方便而過度消費，導致言行不一的現象。



救世軍循環再用計劃署理總監趙錦超表示，目前全港舊衣回收箱的數量接近800個，每區平均設45個回收箱，加上上門回收服務，現時在港捐贈衣物已十分方便。他又稱，2018至19年度救世軍共收到逾3475公噸回收衣物，較上年度增加25%。他鼓勵市民「唔好怕麻煩，行多兩步搵回收箱」，避免舊衣物落入堆填區。

