網民熱話：揸車唔兜朋友被埋怨　霸氣女車主：全部已割席

學會「拒絕」是人生重要課題之一，不少人面對各種無理要求，但礙於人情而不敢拒絕。有女車主在網上大呻，有車卻淪為朋友的「柴可夫」，朋友都想「順路」坐順風車，拒絕後卻被埋怨。網民認為用油錢看清一個人「算抵」，女車主則表示「全部已割席！」



該名姓盧的女車主昨晚（18日）在「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」發文，分享自身三次經歷。第一次是與朋友在西貢吃完海鮮後，打算回元朗錦田，她平時更習慣行西沙經吐露港再往林村路線。當時一名朋友就着她「順路」載她去荃灣，女車主以「不順路」為由拒絕後，對方就怪責她：「佢就話明明順路，話我特登唔車佢！」



第二次，發文者在西貢行山後打算經彩虹行東隧去灣仔會展，又被一名朋友要求先到馬鞍山接她一同前往，當女車主表示不順路，建議對方過來西貢再一起前往時，該名朋友就向她發脾氣。至於第三次，她稱約了一名馬鞍山的朋友到新港城吃飯，然而當她抵達餐廳，距離約定時間過去15分鐘後，該名朋友WhatsApp問她問在哪裏，獲知她在餐廳後，反問女車主為何不提前在其家接她。女車主無奈地在文末說：「問題係佢從冇約過話佢屋企等囉！」最後更補充，上述三位都是女性朋友，而且已全部割席。



不少網民對事件感同身受，「試過同村兩個小朋友報埋同一間幼稚園，仲要唔多熟嘅，個家長話：『好囉，咁你第時可以車埋我個仔返學』。」「我有啲朋友都係咁，老奉咁，有個招數仲絕，同佢講咗唔順路，直頭跟我去停車場上埋車，要我送佢返屋企。」有人則表示太多人習以為常，將順路接載當成理所當然，有網民稱：「人生第一課，就係要學會拒絕」。



網民有話說



Esther Hui：對老奉表現好反感，呢啲所謂朋友早割早着。

Kay Kay：以前遇到唔少，不過唔係食飯敍會，但成日都係老奉要車囉。

Maverick Sho：一樣米養百樣人，我啲朋友個藉口直頭係話個地球圓嘅，去邊都順路。



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