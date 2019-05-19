1300隻本地豬抵上水屠房　徐德義強調做好源頭監控

上水屠房本月11日驗出有內地豬隻染非洲豬瘟病毒一直關閉，經消毒清潔後今早(19日)終於重開。署理食物及衞生局局長徐德義今出席活動後表示，今日最少有1300隻本地豬運往上水屠房，完成尿液測試後會恢復屠宰，至於經文錦渡管制站進口的內地活豬亦會先進行檢疫，有衞生證明書才獲批入境。



他強調，政府很關注非洲豬瘟情況，海關會密切進行源頭監控，而當局亦會在內地活豬屠宰前後做好監察。被問到私營荃灣屠房昨未有宰豬，令今日未能恢復活豬供應的原因，徐指有關問題牽涉屠房與賣手的溝通，政府未有參與。



徐又提到，香港至今確診5宗大鼠戊型肝炎個案，當局與傳染病專家已經開了會，會研究是否擴展檢測服務至全港所有醫院。他又指，政府明日(20日)會展開全城清潔及滅鼠運動，希望聚焦在人口稠密的地區滅鼠。



另外，今日首批從廣東省運抵的1000隻豬，已於下午4時許運抵上水屠房。香港豬肉行總商會理事長許偉堅表示，預計傍晚6時會進行拍賣，而今日上水屠房屠宰的內地豬隻只有平日的25%，不排除買手會搶高少許價格，但零售價難以估計，不排除買手會高買低賣，以挽回市民食豬信心。許稱，今日抵港內地豬隻全部來自廣東省，預計離港較遠的湖南、湖北、浙江豬隻會在稍後日子運抵香港，屆時將陸續全面恢復供應。