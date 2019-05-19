氯水會散發氯氣　大量吸入可傷肺部

牛潭尾濾水廠今早（19日）發生漏氯水事件，前港大化學系副教授馮應昇指，氯水會散發氯氣，而氯氣屬刺激性氣體，若空氣中的氯氣含量過高，甚至取代氧氣，當人體長時間大量吸入時，便會感到不適，引發咳嗽等反應，嚴重者可傷及肺部。



馮續指，由於氯水是融於水中，故一旦發生洩漏事故，其擴散速度亦會比氯氣為慢，所造成的危害相對較低，而且氯水的洩漏會較氯氣容易處理，故現時一般泳池等地方俱會以氯水取代氯氣作消毒，但即便如此，洩漏氯水所帶來的潛在危險仍是不容忽視。



本港過往亦曾發生洩漏氯氣，導致市民不適事故。2017年10月，青衣長安邨一間中學，一名化學實驗室助理於稀釋氯氣時，因氣體揮發傳出濃烈刺鼻氣味，毗鄰另一實驗室28名學生吸入氣味後，感到頭痛及惡心不適，其中有8名學生因情況較為嚴重，需送院接受治理。



根據資料，美國職業安全及健康管理局設定空氣中氯的法定上限濃度為1 ppm，工人在任何時候的暴露量都不能超過此限制，而美國環保署已制訂環境空氣中，氯的上限濃度為0.5 ppm。