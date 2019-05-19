水務署「甩轆」事件頻　議員促署方交代

牛潭尾濾水廠今日（19日）發生漏氯水事件，而上周一(13日)及上周四(16日)晚上，荃灣油柑頭濾水廠亦曾接連發生兩次誤鳴事件，惹起氯氣洩漏驚魂。立法會議員柯創盛稱，對於在4日內兩度有警報系統誤鳴，反映水務署在日常的系統檢查上，或出現「甩轆」情況。



柯稱，由於水務署的工作牽涉市民日常生活，如濾水廠出現問題，或會影響市民飲用食水的安全，故要求水務署認真徹查事件，包括檢討設施檢查的流程是否存在不足之處，同時調查警報鳴響是否涉及其他技術問題，以釋除公眾疑慮。



5月13日晚上約9時及昨日晚上約11時，當水務署油柑頭濾水廠在氯氣儲存室內進行轉換氯氣樽時，儲存室內的氯氣偵測系統發出警報信號並啟動保護系統，將氯氣儲存室隔離及啟動除氯系統。



氯氣偵測系統亦自動傳遞警報信號至消防處的消防通訊中心，該中心隨即派遣消防人員到達油柑頭濾水廠處理有關事故。消防人員到達現場後，聯同署方人員進入氯氣儲存室，再利用儀器進行檢測，證實沒有滲漏氯氣的情況出現。署方當時指正跟進調查2宗事故。