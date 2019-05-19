資料庫：直升機時有意外　石崗3年2宗翻側事故

香港過去發生過多次直升機飛行事故，部分更造成機組人員及乘客受傷，其中元朗石崗機場於3年內發生過兩宗直升機翻側事故。



2016年10月23日，一名35歲的本地飛行學員在元朗石崗機場，由飛行導師指導下，操控一架羅賓遜(Robinson)R22型號小型直升機進行訓練，期間直升機停留在1米高凌空作懸停練習時，機身突然猛烈搖晃，隨即失控翻側，跌落跑道旁邊的草地，該名導師受傷，其後自行到醫院求醫。



石崗機場於2013年亦曾發生同類直升機翻側意外，當年10月6日，一名見習飛行員駕駛羅賓遜R22 Beta II型號直升機，在飛行教官指導下，操控直升機作懸停練習，期間直升機急速向右偏移，右着陸架觸及地面，最終機身向右翻倒90度並撞落地面，翻側停在地上；而機上兩人其後自行離開直升機。



2010年7月3日，一架載着13名乘客和機組人員的AW139型號直升機，於上環信德中心起飛後數分鐘零件散落，機尾螺旋槳更在500呎半空突然飛脫，機師後來在維港主航道急降，各人其後於海上獲救，當中有不少人受驚感不適需送院。