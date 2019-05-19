盼保育綠海龜「產房」　環團清潔石排灣喚關注

炎炎夏日，不少人喜愛進行水上活動消暑。活動熱點之一的南丫島深灣，同時是瀕危物種綠海龜在香港唯一的產卵地方，但頻繁的海上活動及垃圾，恐令海龜不再上岸產卵。有環保團體今(19日)到深灣另一邊的石排灣發起清潔行動，執拾沙灘垃圾及水底鬼網，希望令綠海龜有更好的環境產卵。團體表示，今日收拾到145袋、共1584公斤垃圾。



綠海龜繁殖季節由6月開始，政府每年6至10月期間將深灣定為限制區域，禁止市民進入，然而深灣已多年沒有綠海龜產卵紀錄。海峰環保教育今日舉行第二屆沙灘清潔活動，繼去年於附近東澳沙灘清潔海岸及執拾垃圾，今年再有逾1000名義工於石排灣進行清潔活動。



海峰環保教育行政總監郭秀雲表示，漁農自然護理署於2017至2018年未有錄得綠海龜於本地產卵，近年海水受到污染，快艇泊岸、摩打等又誤殺綠海龜，沙灘上亦有飲管與膠樽等塑料和海洋垃圾，綠海龜誤吞落肚造成死亡，郭指必須繼續保育深灣，「希望還海龜媽媽一個安全又清潔的產房！」