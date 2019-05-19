英皇榮獲「BCI Asia香港十大地產發展商」

英皇國際日前喺香港瑰麗酒店舉行嘅「BCI Asia十大獎項」頒獎典禮中，榮獲「BCI Asia香港十大地產發展商」嘅殊榮，真係可喜可賀！其實集團屢破傳統界限，喺競爭激烈嘅香港地產市場中，仍一直致力發展高質素同創新嘅項目，呢份努力獲得業界高度認同，獲獎都係大家意料中事。



「BCI Asia十大地產發展商」獎項係表揚香港及新加坡等七個亞洲市場嘅發展商，喺發展項目時對環境貢獻嘅年度盛事。對於今次獲獎，英皇國際執行董事楊政龍話，集團致力提供優質產品同服務，近年喺設計同環保範疇上更積極用心，不論係住宅、工商大廈、商場、以至酒店等，每每以用家觀點出發，將自然環境融入生活空間，務求為大眾打造更舒適、可持續嘅生活環境，日後會繼續秉承可持續發展理念，將綠色建築嘅宗旨貫穿其中。



其實，英皇國際近期發展嘅項目一直做到呢幾點，例如位於屯門小欖低密度洋房項目「珀居」，每戶都有廣角玻璃大窗，將室外綠化景致及天然光帶入室內；港島海景豪宅項目「維港峰」，外牆就特別勾勒呈波浪形線條設計，好似被一束束飄逸嘅白色流線型絲帶環擁着。真係好有心思！

