政Whats噏：被冤枉支持殺動物　葛珮帆鬧反對派屈得就屈

唔少香港人會養寵物，覺得動物係朋友，所以每當發生動物遭人道毀滅事件，都會引起社會關注。立法會議員鄺俊宇(Roy)早前喺立法會上，就動物遭人道毀滅嘅事件提出削減漁護署開支，不過最後被否決。可能因為呢個議案有爭議性，唔少網民即刻鬧爆投反對票嘅建制派，批評佢哋冇人性。其中一個被鬧嘅葛珮帆(EQ)就喺社交網站回應得相當激動，批評「屈得就屈」，強調自己愛動物，斥反對派唔好屈佢殺動物喎！



眾所周知，泛民每年審議財政預算案時都會提出大量修正案，乘機拉布。阿Roy今年亦不例外，提出修正案要求刪減漁護署本年度約130萬港元用喺人道處理動物嘅開支，最終喺31票反對及1票棄權下遭否決。所有投反對票同棄權票嘅都係建制派，有網民就批評佢哋支持殺動物，仲鬧爆佢哋唔聽民意、冇人性，甚至乎話要將佢哋人道毀滅添。



網民咁大反應，一向好關注動物議題嘅EQ不再沉默，反擊話唔支持修正案都唔代表佢支持殺動物，仲話自己好愛動物，亦因為咁而食咗30幾年齋，批評啲反對派成日提出一啲唔合常理嘅修正案，投完票後仲會抹黑啲投反對票嘅議員，做法係企圖欺騙同誤導市民，希望啲反對派唔好再用呢啲招數嚟屈佢。



佢話，自己一直有推動動物福利法、擴建收容設施等等，仲要求政府要逐步實現「零人道毀滅」，但如果香港突然全面禁止人道毀滅，根本冇地方同設施妥善安置所有被遺棄、需要被照顧嘅動物，對於老弱傷殘、正受痛苦嘅動物嚟講，人道毀滅可以解除痛苦咁話。睇嚟真係相當好火氣！



EQ接受查詢時指，反對派唔係第一次用呢啲招數，簡直係抹黑，好有被屈感覺，所以要即刻澄清，仲話爭取動物福利嘅嘢大家都關心，咪各有各做，點解要用投票意向嚟抹黑佢。



阿Roy就話，只要佢一日仲係立法會議員，就會繼續提出削減漁護署嘅開支，所以如果有議員今年唔支持，希望出年會支持喎。咁即係下年又有相同修正案，隨時又再出現同類事件，到時睇嚟又會嘈多次，真係沒完沒了。