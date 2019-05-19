政府撲滅不力養鼠為患　巿民捉鼠隨時染疫

鼠患困擾香江，滅鼠易講難做。政務司司長張建宗宣布明日(20日)起開展三個月全城清潔行動，會針對性在地區推動滅鼠工作，圖遏止大鼠戊型肝炎散播。不過，食物環境衞生署多年來滅鼠不力，迄今沒對多區老鼠活躍、屋邨老鼠上樓兼入屋，甚至地區鼠洞處處提出針對性措施，市民被迫自行滅鼠，但傳染病專家呼籲市民切勿自行滅鼠，避免老鼠可能帶有肝炎病毒而染病，但他建議找專業滅鼠公司又衍生開支大、聘請難的問題。立法會議員批評政府滅鼠不力，令港人面臨老鼠滋擾及大鼠戊型肝炎的感染危機。



食環署近年引入多項新科技滅鼠，但鼠患不減反增，老鼠更登堂入室，從街道後巷入侵民居，甚至上高樓搵食，不少市民惟有「自救」，或購買老鼠藥或鐵籠自行捕鼠。但港大感染及傳染病中心總監何栢良指出，老鼠可能帶有肝炎病毒、細菌或寄生蟲，「你用老鼠籠去捉，佢都仲係生勾勾，如果唔識處理隨時都會受到傳染病感染」，他並不贊成市民自己捕鼠或滅鼠，認為最好交由食環署、大廈管理處或滅鼠公司處理。



不過，市民想找滅鼠公司也非易事，香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源表示，滅鼠公司不會接個別單位或細規模的滅鼠工作，通常都是合約形式的長期生意，加上「又唔知幾時先捉到老鼠，控制好難控制，滅一次都好貴，你叫公屋居民點樣負擔？」直言居民自行找滅鼠公司是不切合現實的做法。



他又說，無論是活捉還是毒死老鼠，其屍體或糞便都有機會帶有病毒，處理鼠屍等均要小心。他批評政府沒有做好教育意識工作，缺乏專業知識的市民若不當處理老鼠有很大機會感染傳染病。如果真的逼於無奈要自行捕鼠，他建議最好用老鼠膠，捕鼠後再找大廈管理處上門處理。他又提醒，老鼠中毒後可能動也不動躺在地上，但勿以為其已死去，當有人走近時，牠可能會逃跑或作出攻擊，因此建議一般人最好勿放餌毒鼠。



立法會議員葛珮帆批評政府防疫不力，滅鼠「被轉嫁」到市民身上，她質疑「邊有人想自己捉老鼠？」但當老鼠入侵民居，市民無奈亦要自行抗鼠。她指過往多次約見食環署等部門，對方態度卸責，推說若市民家居做好清潔，沒有食物引老鼠入屋便不會有鼠患問題，她斥：「家家戶戶點都有家居垃圾，呢個講法好唔現實囉！」



對於鼠患橫行屋苑，何栢良向市民提出幾點「自保貼士」，如果日間已見家居附近有老鼠出沒，這些老鼠夜間很可能就走入屋內覓食，爬過飯桌上的食物或器皿。他指勿以為用膠袋或紙盒儲存食物就穩妥，老鼠是能夠咬穿，因此最好應將食物儲於膠盒或玻璃器皿中。假如在地區發現衞生黑點不要「扮鴕鳥」，要盡快通知食環署杜絕鼠患。梁廣源又希望政府此三個月的清潔行動不會淪為「做Show」，要真正由根源杜絕鼠患。



另外，撲滅鼠患大聯盟昨晚邀請「廣州鼠王」李鏡就到港滅鼠，於九龍西多個鼠患黑點合共放置約70多個老鼠籠及紙箱誘捕老鼠，最後成功有7隻老鼠落網。李在老鼠籠及紙箱內放置誘捕老鼠餌，有叉燒及雞肉，並在紙箱內放置老鼠膠。他分享捉鼠「秘方」，指若要誘捕雄性老鼠要在叉燒上加燒酒，雌性老鼠則需在雞肉上加上雞仔血，幼鼠則需在餌上加上奶粉。

