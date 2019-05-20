探射燈：濫用聲請留港　5年燒49億公帑

假難民衍生治安及非法勞工等問題，更濫用免遣返聲請審核機制，不斷上訴拖延留港，狂燒公帑，政府過去5年用作處理假難民的開支，已花掉多達49億港元。雖然今年初港府在修訂《入境條例》計劃上加入9大修例建議，惟學者認為作用有限，促政府收緊甄別機制，並設立禁閉營，長遠應尋求退出聯合國《禁止酷刑公約》，以解決假難民問題。



「（港府）咁優待假難民，基本上佢哋嚟到有好大自由，又有生活券，自然吸引更多假難民嚟香港。」香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，無論合法或非法入境者均會申請庇護，雖然最終成功率低，但申請程序拖足5、6年，申請者就可以長期留港。他建議港府倣效美國政府設立禁閉營，並收緊甄別機制，若發現申請者屬經濟難民，即會被遣返。



港府提出的9項修訂，包括訂明當有聲請人對人命或財產構成風險或阻延程序，可將之羈留；以及除非已獲法庭批准，否則入境處仍可遣返已提出覆核許可申請的聲請人等。陳認為，有關修訂作用不大，港府長遠應主動爭取國際輿論，尋求中央政府退出聯合國《禁止酷刑公約》，以解決問題。