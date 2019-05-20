探射燈：歷任特首照單全收　治安惡化　市民擔憂

假難民湧港犯案纍纍，惡行更愈趨嚴重，近月接連當街搶錢、鬧市打大交，多區街坊人心惶惶，擔心隨時遭殃。假難民禍根源於港英政府當年簽署聯合國《禁止酷刑公約》，本港成為第一收容港；回歸後，首任行政長官董建華管治下的特區政府照單全收，之後的特首亦無解決問題的決心。多區區議員擔心假難民情況失控，分分鐘殺錯良民，學者建議長遠應尋求退出公約，免再燒公帑養毒瘤！



「佢哋打交嗰時好狼死㗎，梗驚啦！」元朗擊壤路足球場本月5日下午「開大片」，在附近營業的商戶敢怒不敢言，他指當地一向多南亞人聚集，不時惹是生非，警察卻只在發生事故後才會出現，促警方每逢周末加強巡邏。事發當日下午，兩名持「行街紙」的巴基斯坦籍假難民，疑因爭女與3名孟加拉漢發生打鬥，觸發20人追逐毆鬥，繼而演變成「爆樽」群毆血案。



途人恐被波及爭相閃避，有居民拍下打鬥過程，並上載到互聯網，網民直斥假難民「無王管」，搞到元朗烏煙瘴氣。警方接報到場後，截獲2名巴漢及1名持「行街紙」的孟加拉漢，3人涉嫌在公眾地方打架被捕，另2名持「行街紙」孟加拉漢翌日被捕，各人已獲准保釋候查，6月上旬向警方報到。



「今次20人規模算細，之前50、60人都試過！」元朗區區議員周永勤指，擊壤路足球場屬區內其中一個南亞黑點，不時有南亞兵團吸毒、打鬥等，對街坊造成滋擾。該足球場更是「撩女勝地」，南亞兵團經常調戲外傭、本地女性等，途經的婦女均提心吊膽，「要叫屋企人出嚟接返屋企」。



涉及南亞人的罪行更蔓延多區。紅磡黃埔5月2日發生街頭行劫案，一名姓蔡男子攜大額人民幣，到區內一間找換店兌換400萬港元現金後，揹着放有巨款的背囊離去，途中疑遭2名南亞裔男子截劫。涉嫌與案有關的兩名持「行街紙」印度漢，先後被警方拘捕後，已被暫控合共一項行劫，並於5月6日在九龍城裁判法院提堂。



「過咗6點就會聚集喺度飲酒，都驚佢哋發酒癲。」於九龍城區經營雜貨店多年的楊太不諱言，近年區內南亞人增加，部分在其店附近飲酒流連至深夜。事實上，土瓜灣去年亦發生持「行街紙」的南亞漢打鬥事件，居民指深夜時分不時有南亞人聯群結隊醉酒鬧事，夜不安寧。



打擊假難民大聯盟發言人、九龍城區議員林博表示，區內近年出現假難民作惡，引起居民擔憂，女士晚上需要家人接送回家。他又指，早前有涉及假難民罪案的事發地點就在警署附近，不免令人聯想假難民公然挑戰警方。林希望政府能重設禁閉營，分隔合法居港的南亞人與非法入境者，若持「行街紙」人士留港期間犯案，應予即時遣返。



立法會議員柯創盛認為，當年港英政府簽署聯合國《禁止酷刑公約》，回歸後港府照單全收，反映政府做事粗疏且「睇漏眼」，未有考慮到公約對本港潛在的影響。回歸22年來，多屆政府眼見假難民問題日益嚴重卻坐視不理，是為後知後覺甚至失職，建議政府應盡快檢視公約，堵塞漏洞。



警方數字顯示，去年被捕的非華裔人士逾4000人，當中持「行街紙」的非華裔人士有1150人，涉及「在公眾地方行為不檢／打架」和「勒索」被捕人數平均每月有47及23人，超出前年總被捕人數。

