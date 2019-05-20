水務署賞罰不分　屢出事仍自動批予合約

爆出未經招標批予律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶旗下安裝氯氣生產機組的牛潭尾濾水廠，昨又再出事！廠內氯氣儲存室警報系統昨早突然鳴響，懷疑與一條氯水輸送管穿孔漏出氯水引起，需要即場疏散員工，消防員到場戒備。水務署承認事故，強調該廠供水及水質未受影響。有立法會議員批評，潘的公司在一五年承接該廠機電保養和維修服務後，時有發生「洩氯」事故，已惹起內部不滿，惟水務署賞罰不分，更以附加合約形式讓潘自動中得逾億港元的合約，猶如一個無王管的獨立王國，促請港府徹查事件。



東網今年初踢爆水務署在港引入自行生產氯氣設施爆出懷疑利益輸送醜聞，該部門三年前獲立法會批出八億七千萬港元，為十一間大型濾水廠安裝現場氯氣生產機，惟率先裝機的牛潭尾濾水廠和大埔濾水廠所涉及的三項工程合約，該署卻未經公開招標，直接批予潘樂陶旗下公司或其聯營公司，涉款逾一億三千萬港元。



位於落馬洲的水務署牛潭尾濾水廠現時使用液態氯作食水消毒，液態氯經氣化後溶入水中成為氯水，再輸送往投放點消毒食水。昨日早上九時許，氯氣儲存室的警報系統突然鳴響。消防處接到警報信號後，隨即派遣消防員到達濾水廠處理事故，救護車亦到場戒備，期間十多名職員需要疏散。人員經初步調查後，相信是有氯水洩漏，約四十分鐘後完成處理，陸續收隊離開。



水務署發言人表示，事故懷疑是氯氣儲存室加氯機房內一條氯水輸送管出現穿孔漏出氯水，引致儲存室的氯氣偵測系統發出警報信號並啟動保護系統，將儲存室隔離及啟動除氯系統，而氯水輸送系統亦自動關閉，避免再有氯水漏出。



發言人又指，氯氣偵測系統亦自動傳遞警報信號至消防處的消防通訊中心，該中心隨即派遣消防人員到達牛潭尾濾水廠處理有關事故。消防人員到達現場後，聯同署方人員進入加氯機房內調查，並確定毋須採取進一步行動。



發言人續指，署方在維修有關氯水輸送管及進行相關檢查後，會重啟牛潭尾濾水廠的運作。牛潭尾濾水廠的供水區域可由其他濾水廠支援，有關區域的供水及水質不會受到影響，並強調事故與現場生產氯氣機組的運作無關。



立法會議員區諾軒指出，自傳媒在今年年初揭發水務署未有公開招標，將生產氯氣設施安裝工程直接批予潘樂陶旗下公司後，已惹起社會不少非議，令公眾感到是否高官親信可繞過正常程序，又批評水務署以附加合約的形式避開公開招標，等同是避開立法會的監管，「幾千萬、甚至過億嘅工程都可以係附加而唔使(公開)招標，咁使咩要立法會呀？樣樣附加咪得囉！」



區又指，除自動中標外，有報道披露水務署一名高級工程師曾在內部會議上表達對潘公司的不滿，指對方在傳統技術上已無法提供滿意服務。他不明白為何水務署不去懲罰該公司，反是送上逾千萬港元的附加合約予對方，「原來做得唔好係唔使罰嘅，仲要畀機會佢做多啲，咁係咩道理呀！」

