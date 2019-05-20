工人危掃唐樓殘簷　僱主被批罔顧人命

東網昨日獨家報道香港每年逾四百宗人體從高處墮下傷亡的工業意外，每月一名工人跌死傷，但勞工處巡查不足及檢控判罰過輕，再有工業安全關注團體拍攝到工人「搵命博」短片。短片中清潔工人在九層樓高唐樓天台邊緣掃垃圾及剪天線，並沒有繫上安全帶或任何裝置，更站在疑似僭建殘舊石屎簷篷上，容易踏穿薝篷或失平衡下墮，險象環生，團體批評大廈業主或清潔承辦商不負責任，罔顧工人性命。



工業傷亡權益會署理總幹事蕭倩文本月十五日在深水埗拍攝到四名清潔工在唐樓天台清理垃圾的情況，從短片及照片可見，唐樓有不少廢棄天線由天台下垂至各層樓，其中一名工人站在天台邊緣拿起垃圾剷和掃把掃垃圾，然後隨手剪除懸吊的天線。蕭表示，工人身穿清潔制服，相信是承辦商員工，整個工序維持十分鐘。她批評業主或承辦商為求快手完成工作，並無向工人提供安全防墮裝置，要工人冒生命危險打工，而工人應保障生命，向僱主反映工作危險並停止相關工。



她表示，如果清潔工人因失平衡從高處墮下受傷或死亡，除了僱主要負上刑責外，業主也會因意外發生而被釘契，他們會被追究意外責任，並不能置身事外，因此，業主應該監察清潔承辦商，有否做足安全設施，保障工人安全。



高處墮下傷亡事故多發生在建造業工人身上，蕭倩文指出，除了建造和清潔工外，倉務工亦會爬上疊高的貨物上工作，貨物不穩便會令工人跌傷，另外水電工或校工，亦在維修水電或清潔學校高掛的吊扇，容易在使用梯子時發生墮下意外。她指，現時公屋的二樓平台已裝有圍欄及用於繫上安全裝置的羊眼圈，建議其他清潔承辦商清潔斜坡或平台時效法，而水電維修等工作應用安全工作平台代替梯子。

