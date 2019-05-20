滅鼠科技不適用　嘥錢欠成效

香港鼠患問題滅之不絕，不斷爆出大鼠戊肝病毒感染個案，老鼠蟑螂污染人類食物或餐具恐造成交叉感染，食物環境衞生署引入不適用滅鼠科技，「嘥錢」兼成效不彰。有立法會議員批評港府滅鼠不力，衞生已敲響警號，鼠患參考指數未能真實顯示鼠患的嚴重性，促港府從源頭入手，改善衞生。



大鼠戊型肝炎的傳播途徑與老鼠糞便有關，專家懷疑老鼠爬過及污染人類食物、餐具及在社區生活環境留下尿液、糞便，均可能導致市民用餐具及進食時中招，甚至昆蟲接觸老鼠糞便後再污染人類食物或餐具等造成交叉感染。不少熟食攤檔將食物及食具隨處放，衞生情況堪虞，或成為疫潮危機之源。市民毒殺老鼠未有適當處理鼠屍，鄉郊垃圾站衞生惡劣吸引老鼠、流浪狗、野豬覓食，又是另一個傳播病毒的途徑。



食環署更被批評引入不適用科技滅鼠，如今年試行使用夜視、熱能影像攝錄機監察鼠患，但被轟「只看不捕」。至於去年底引入的外國「氣壓滅鼠器」，在街市試行半年竟「零戰績」。有滅鼠專家直斥港府聘請經驗不足的外判商滅鼠，連滅鼠毒餌都擺錯位，而且滅鼠技術要因應環境，「照搬」外國做法因欠針對性而失效。當局滅鼠無能，市民恨鐵不成鋼，有團體更邀得廣州鼠王來港滅鼠。



立法會議員蔣麗芸批評港府滅鼠不力，衞生已敲響警號，新增的大鼠戊型肝炎患者，住處位於九龍城、屯門及南區的鼠患指數排名分別是第二、第十四及第十九，反映參考指數未能真實顯示鼠患的嚴重性。食環署應從源頭入手，包括改善街市管理，確保食肆及後巷等清潔，並引入更先進及有效的滅鼠工具。



香港不時爆發疫症，今年先後有麻疹、非洲豬瘟，最新又爆大鼠戊型肝炎，人畜傳染病接踵襲港，完全應驗本報今年立春前到黃大仙祠求得靈籤「朱洪武登基」，當時已預言疫症會如籤文「群山擾擾」般忽然來襲，同時可能爆發多種疾病。有堪輿學家預測，今年立春是破日，是動盪的一年，推算疾病潮於現時農曆四月爆發後，到農曆十月再有新一波，明年是鼠年，鼠患問題會因本命年而趨向惡化。