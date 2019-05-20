檢驗措施層層漏招　部門協調鑊鑊失當

香港淪為「鼠患之都」，成為人類感染大鼠戊型肝炎個案的高發地區。香港再新增三宗大鼠戊型肝炎個案，目前全球文獻僅記載六宗個案，香港已佔五宗，患者住處遍及港九新界，疫症威脅升級，同時香港發現首宗非洲豬瘟，亦揭當局檢驗過程層層漏招。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者批評港府防疫失魂，把關不力，防疫漏洞百出如虛設，受訪者又歸咎各部門間協調失當，令香港衞生情況久未改善，當局滅鼠無方恐讓鼠傳病毒蔓延各區。



衞生署公布三名新增大鼠戊型肝炎患者的病毒基因序列，證實全屬「C物種戊型肝炎病毒」，即與香港去年首次發現、亦屬全球首見的大鼠戊型肝炎個案的基因序列相同，顯示該病去年起一直在社區蔓延，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良估計全港有兩成老鼠帶有戊型肝炎病毒，今次一次過有三宗確診個案屬不尋常，在流行病學上已屬社區小型爆發，料尚有十至數十宗個案未確診。一場繼○三年蝙蝠傳播致命沙士病毒後的動物傳播疫潮或一觸即發，港府防治及滅鼠工作卻歎慢板。



「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問三百零九名十八歲或以上市民，結果顯示，對於香港再爆大鼠戊型肝炎新個案，累積案例遍布黃大仙、九龍城、南區及屯門，四成九受訪者擔心鼠傳病毒蔓延各區；三成四直指香港鼠患響警號；一成四憂慮，恐變成風土病。當局滅鼠採用傳統的番薯鼠餌老鼠籠，又引入外國氣壓捕鼠器，均欠成效，五成六受訪者批評港府滅鼠無方，令老鼠繁殖速度激增；三成八認為應從源頭打擊，改善衞生。



香港鼠患長期無改善，有政黨一月公布全港一百四十一個衞生黑點並通報食環署後，八成衞生黑點仍未改善，近月更新增九十一個黑點至二百零四個，當中六十六個鼠患問題嚴重。全港衞生黑點飆升兼鼠患嚴重，食肆後巷、垃圾站衞生情況長期欠佳，七成五受訪者歸咎部門協調失當，令衞生久未改善；一成二表示，以致鼠患不斷惡化；一成一擔心老鼠蟑螂污染食物傳播疫症。



中港物流趨頻繁，老鼠有機會隨運輸工具等途徑到港，三成七受訪者認為，兩地政府應加強交流滅鼠技術；兩成九受訪者憂慮，當局忽視抽查跨境貨車衞生情況；兩成六擔心跨境老鼠加劇香港鼠患問題。



香港發現首宗非洲豬瘟，當局抽取樣本八日後才檢測到病毒，揭衞生檢疫層層漏招，四成一受訪者批評當局防疫漏洞百出如虛設；兩成七直斥港府把關不力；另兩成七炮轟當局抽驗不足及兒戲。



香港接連爆發各種疫症，對港府防疫工作，四成三受訪者轟港府防疫掉以輕心，後知後覺；兩成九直指港府施政不力，防疫失魂；兩成二批評港府無吸取沙士教訓。



綜觀情況，大部分受訪者指港府防治及滅鼠不力，而香港衞生環境長期欠佳更成為疫症溫床，認為當局應從源頭打擊，改善衞生，否則鼠患問題只會不斷惡化，加速疫症蔓延。