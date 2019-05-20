Dr.東：急救新技術免開胸　導入球囊緩和內出血保命

拯治嚴重創傷患者必須爭分奪秒，香港五間創傷中心去年接收三千九百○五宗創傷個案，較前年增加約百分之五，傷者包括撞車、意外甚至跳樓等遭嚴重創傷的人士，不少人送院時已有盆骨骨折及大量出血的徵狀，醫療界建議使用「復甦性主動脈球囊阻斷術」在急救治療，有助緩和傷者內出血情況，令病人於短時間內血壓回升，有助保住性命。伊利沙伯醫院明年初將率先應用此急救新技術，日後希望推廣至其他醫院，減少這類傷者「未出急症室已去世」的比例。



創傷泛指撞車、跳樓、槍傷、拳打腳踢等造成的傷害，是香港四十四歲以下人士的常見殺手，伊利沙伯醫院外科副顧問醫生鄭敏樂表示，「復甦性主動脈球囊阻斷術」是一種新治療法，現時導入「球囊」技術日漸成熟，故考慮引入急症室，作為盆骨骨折傷者的暫時性術前止血法。



鄭解釋，以往醫生為傷者進行止血療程時，需先做開胸手術，打開傷者胸腔直接以血管鉗止血，惟此方法費時且造成大面積傷口，引入「復甦性主動脈球囊阻斷術」後，醫療人員可從傷者大腿附近以針刺方式導入導絲，帶引氣球到盆骨對上位置再泵脹，令氣球猶如「木塞塞水喉」般減少傷者內出血，待情況稍為穩定，傷者便可送到手術室接受其他治療。她續稱，開胸手術風險高，參考外國文獻，使用上述新技術可將傷者的失救率減低約四成。



醫管局九龍中醫院聯網創傷總監李建恩指，除了大量出血的嚴重創傷，其他創傷亦不容忽視。他舉例，近年發現不少撞傷頸部的病人出院時並無異樣，惟約一周內即中風。他們約一年前展開研究，得悉相關病人患上「非刺穿性頸動脈創傷」，即因頸血管撕裂，令血液流動空間收窄，容易堵塞血管，引致中風。李形容，這種創傷初期難以察覺，現時的研究有助醫生及早知悉病人可能出現血管堵塞，減低中風及死亡的風險。



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