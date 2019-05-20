馮永業涉收陳婉玉51萬元案今審　控方申請修改控罪字眼

政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀的丈夫、前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業，在政府任職期間涉嫌收取賭王何鴻燊三太的胞妹陳婉玉51萬港元後，疑使用該筆款項買樓，馮永業與陳婉玉二人被廉署控以受賄、行賄和公職人員行為失當3罪，案件於今日(20日)在區域法院開審，預料聆訊15天。陳婉玉於上午9時10分率先抵達法院應訊，馮永業其後約於9時22分抵達。



控方在開審前，先向法庭申請修訂控罪詳情中的字眼，強調控方呈堂的證供不會有增減，認為不會對辯方造成不公。就第一、二項控罪而言，控方指根據臨時買賣合約，馮以1020萬港元買入羅便臣道雍景臺單位，須於簽約時支付51萬港元臨時訂金，但證據顯示該筆訂金是由陳婉玉支付。控方只不過要刪除原來控罪中「饋贈、費用、佣金」等字眼，再加上列明相關情況的形容。



而第三控罪方面，控方亦尋求修改字眼，指明馮是接受了該51萬港元，但就刻意隱瞞此事，並未有在處理3間港聯公司的申請時申報利益衝突。辯方大致上不反對修改控罪，法庭將案暫時押後讓控方處理文件。



案中首被告馮永業，早前已離任機管局企業發展執行總監一職，他被控公職人員接受利益及公職人員行為失當共兩罪。案發時任港聯直升機有限公司、港聯航空有限公司或港聯直升機(香港)有限公司董事兼股東的次被告陳婉玉，則被控一項向公職人員提供利益罪。