新鮮豬肉復應巿漲價1倍　一小截肉排盛惠$98市民照買

上水屠房有豬隻被驗出非洲豬瘟而需停運消毒逾一星期後，昨(19日)已恢復運作，新鮮豬肉供應今日(20日)首天應市。在觀塘瑞和街街市外，肉檔都重新掛滿豬肉，雖然豬肉價格通通升價逾倍，但仍無阻市民食新鮮豬肉的意欲。豬肉檔前人頭湧湧，叫賣聲不斷。



市民劉太表示，今日用了98港元的價錢僅買了一小截肉排，較以往貴一倍，「無辦法小朋友鍾意食新鮮蒸排骨」，但她擔心再貴下去就難以負擔，希望政府做好檢疫，慎防非洲豬瘟重來。



劉小姐也表示，家人不慣食冰鮮豬肉，故一知有新鮮豬就即前來購買，直言：「買少少已經50蚊」，肉價貴約七至八成，但「鍾意食冇計」。



黃先生也指豬肉貴平時一倍，但他無問價就買，因為太久沒吃，希望買肉煲湯。羅先生則說，即使豬肉每斤貴20至30港元，但因不喜愛食冰鮮豬肉，故都會選擇購買，希望政府加強非洲豬瘟檢疫工作。



停開了數天的豬肉販莊先生指出，今日豬肉批發價貴一倍，故只敢入貨兩至三擔，不敢入太多，豬肉售價也相應增加一倍，以瘦肉為例，每斤價格貴20至30港元，他不敢加價太多，希望重拾市民信心，但展望今日豬肉供應仍然波動，擔心價格上漲的情況會持續。他認為，荃灣屠房不屠宰本地豬也是好事，因「得嗰幾百隻豬根本唔夠分，到頭來令市場更混亂。」



肉販梁生和梁太今日依舊沒有開市，梁生說，由於豬肉拍賣價太不穩定，故持觀望態度，將遲一天再入貨開市：「當休息幾日囉。」