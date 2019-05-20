基委會副主任指逃犯修例非中央硬指令　直上大會非常合理

政府修訂《逃犯條例》惹起爭議，有基本法委員會副主任今早(20日)出席電台節目時指出，現時已沒有其他途徑處理爭議，若政府現時決定將草案直上大會，做法是大會規程容許，是非常合理，在時間上也是理所當然的選擇，強調中央從未就修例提出硬任務及死命令，中央亦沒有指示特區政府如何處理《逃犯條例》修訂，亦絕對沒有草案不能再修改的想法，最重要是納入正軌，按立法會規程討論。



對於有議員憂慮擔心修例落實後美國將取消香港的特別地位，甚至有民主派人士與美國政府聯繫，尋求支持阻止修例，基委會副主任指做法對香港造成心理及輿論威脅，但澳門就國家安全法立法後，亦不見美國取消對澳門的待遇。她又認為中美在2000年已簽署逃犯引渡協議，雙方已有多次合作。她反問美國，若借修例責罰香港的道理何在，「是否你做就可以，香港做就不可以」。



至於修訂《逃犯條例》引起社會和商界憂慮，來自港區的全國人大常委今日在另一個電台節目中指出，《逃犯條例》有很多規範亦並非針對商界人，有人擔心數十年前在內地因為業務往來送贈禮品會否被翻舊帳是「攞嚟講」，強調肯定不會翻舊帳，中央亦不會因這些事情特登向特區政府要求移交。



他直指商界現時的憂慮是無需要，尤其在商界很多時身處內地，不存在移交的問題，根本「攞嚟講」，又說「有啲人無回鄉證、唔返內地都話憂慮，我都唔明有咩好驚」。他認為須相信香港法院、法律體系及程序，「唔好製造蠱惑人心事情、謠言，令人有不必要憂慮」。



立法會主席梁君彥指出，政府有權決定何時恢復二讀，所以直接提交大會並不會破壞《議事規則》，而立法局年代曾試過一天內完成三讀通過法案，立法會時代亦有泛民議員曾動議不經內務委員會處理，直接在大會上進行三讀。