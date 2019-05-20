輪候院舍與社區照顧只可二揀一？　政府被轟向長者開刀

社會福利署年底將完成更新安老服務統一評估機制，接受評估後的長者，在新機制下將不能同時輪候政府的資助院舍及社區照顧服務，只能二選一。多名立法會議員今(20日)在福利事務委員會會議上追問事宜，批評政府不近人情，向長者服務開刀，要求當局盡快交代更新機制的詳情、目的、時間表及過渡期等。



議員尹兆堅表示，對政府更新評估機制感震驚及不滿，質疑更新機制將如何優化服務，認為只是優化「政府條數」，縮短輪候時間，又批評政府不近人情，屢屢向長者服務動手。



勞工及福利局局長羅致光指，近日了解到社會對更新一事有不少誤解，強調更新機制只為提高評估的精準程度，以清晰了解長者需要甚麼長期護理服務需要，而非改動長者輪候服務，「對排隊設計冇任何變化，亦唔會話唔准你排咩隊。」



他續解釋，機制現時只評估長者是否需要院舍服務，但過去有27%長者即使獲派宿位亦不入住，而使用同一評估工具的其他國家已作更新，如加入對認知障礙長者的評估，故香港亦有需要更新。他重申未來會多花時間向公眾解釋事宜，6月亦會到委員會交代。