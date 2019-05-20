法官薛偉成判刑計錯數　販毒男上訴獲上訴庭減刑2個月

高院上訴庭法官薛偉成去年出任原訟庭法官期間，在處理一宗販毒案時計錯2條數，令案中被告的監禁刑期多了2個月，該案被告事後提出減刑上訴。上訴庭於早前進行聆訊，並已即日判他上訴得直，把他的監禁刑期由8年改為7年10個月，並押後至今日(20日)書面解釋理由。



現年48歲上訴人林志君，於2005年5月4日駕駛一部電單車時，被警方設置的路障截停，警方發現該是失車，又在他的身上找到約65克「冰毒」和一張他人的身份證。他兩日後被帶到觀塘法院提堂，並獲准保釋候訊，但他之後棄保潛逃，直至2017年5月17日才到秀茂坪警署自首。



林於去年3月在高院承認4項控罪，依次是偷車、販毒、管有他人身份證和未有依期歸押。就首3項控罪，法官薛偉成考慮到林在棄保潛逃後才認罪，就各罪量出量刑基準後，決定只給予林25%刑期扣減，偷車罪由監禁6個月減至4個半月，販毒罪由監禁9年8個月減至7年5個月，管有他人身份證罪由監禁12個月減至8個月。至於未有依期歸押罪，林則可獲及早認罪的三分之一刑期扣減，由監禁6個月減至4個月。薛偉成下令上述控罪部分刑期同期執行，共判林監禁8年。



上訴庭指出，薛偉成採用的量刑基準和刑期扣減都是正確的，但他就其他2項控罪的刑期扣減計錯數。首先，就販毒罪，監禁9年8個月，在扣減25%的刑期後，應該是7年3個月，而不是7年5個月。其次，就管有他人身份證罪，監禁12個月在扣減25%的刑期後，應該是9個月，而不是8個月。上訴庭因此判林上訴得直，糾正上述2罪的判刑錯誤，最後判林監禁7年10個月。