龍緯汶涉狎2女童提堂　警搜手機揭或涉多一名6歲女童

號稱民主派人士、爭取少數族裔權益見稱的南方民主同盟主席龍緯汶，涉嫌非禮及向2名女童作猥褻行為，日前被警方拘捕，他今(20日)被解往九龍城法院提訊，現被控非禮、向16歲以下兒童作猥褻行為和管有兒童色情物品等5罪，暫毋須答辯，還押至5月24日再訊，以待警方進行認人手續，同時向第3位涉案女童錄取視像口供。



44歲被告龍緯汶身材矮小，報稱任職社工。控罪指他於2017年某日，在香港游泳池更衣室內，向16歲以下的女童X作猥褻行為，以及於今年3月至4月期間，在旺角塘尾道永利工業大廈一單位內，共兩度非禮X；他另被控於去年11月4日，在其荃灣的住所內向16歲以下的女童Y作猥褻行為。此外，控罪另指他於今年5月17日，在住所管有兒童色情物品，即19張相片和1段影片。



控方今申請押後案件，以待警方安排Y認人，又指警方在被告手機內，發現另一名6歲女童的照片，認為該女童有機會是第3名事主，故需時為她錄取視像口供，期間反對被告擔保。辯方則表示沒有保釋申請，押後期間被告還押警方看管。