衰十一教練上訴辯稱真誠相信事主滿16歲　遭高院駁回

25歲中學合約滾軸溜冰教練，與一名年僅15歲的中四女學生成為情侶，兩日後便帶她到酒店性交，事件其後曝光。該名教練事後被控3項與未滿16歲女童非法性交罪，經審訊後，被裁定全部罪名成立，判監8個月。他早前提出上訴，聲稱自己在事發時真誠和合理地相信該名女學生已滿16歲，要求推翻定罪。高院早前駁回他的上訴，今日(20日)書面交代理據，指按現時法例，「真誠和合理地相信」仍不屬脫罪理由。



對於上訴人陳言洛以自己真誠和合理地相信女事主已滿16歲作為辯解，法官在今日頒下的判案理由書中指出，雖然終審法院去年在一宗非禮13歲援交少女案中，裁定上述理由可構成該罪的脫罪理由，但終院當時處理的只是非禮罪，從該案判詞可見，終院在有需要重新處理與未滿16歲女童非法性交罪的上訴時，有可能會裁定「真誠和合理地相信」是一個辯解，但終院一日尚未明確地這樣做時，該理由仍不構成與未滿16歲女童非法性交罪的脫罪理由。



案情顯示，陳於事發時25歲，並在女事主就讀的中學做滾軸溜冰教練期間，女事主是陳的學生。兩人於2016年3月20日成為情侶，陳於該月22至24日兩度帶女事主到酒店性交，期間沒有使用安全套，他們在女事主年滿16歲前，再與她到酒店第3次性交，那次有用安全套。女事主尚有2日滿16歲時與陳分手，她之後出現情緒問題，並聽聞陳喜歡了其他學生，在與老師傾訴時揭發事件。



法官不相信陳真誠和理地相信女事主已滿16歲。法官指出，陳與女事主發展的是師生戀，就讀中四的學生一般年齡介乎15和16歲之間，他們成為情侶之前，有相當多的接觸機會，例如訓練，陳又要安排女事主參加公開比賽，青年組和成人組是以15和16歲作分水嶺，陳有必要弄清女事主的實際年齡才可安排她參加合適的組別，而且慶祝女朋友生日是重要的事，陳應該會了解她的生日日子和歲數。



法官指，陳與女事主成為情侶2日後便主動帶她到酒店，毫無疑問準備與她性交。陳身為教練安排女事主參賽，可名正言順透過學校取得她的實際年齡資料，而未滿16歲的人很多時候都會表示自己已16歲，當陳決定與女事主性交時，他更加有必要去確定她已滿16歲。