搬遷盲人工廠被轟無諮詢　羅致光認有過失致歉

全港唯一一間、位於土瓜灣的盲人工廠將於2022年起重建，約200名學員及殘疾工友受影響，而提供職業康復的新大樓預計在2025年落成，期間工廠將暫遷到觀塘一空置校舍。有立法會議員今(20日)在立法會福利事務委員會會議上，批評當局安排盲人工廠過渡時沒諮詢。勞工及福利局局長羅致光承認有過失，對於有地區人士感到不受尊重致歉。



議員柯創盛表示，觀塘區議會直至有新聞報道後，始知工廠將暫遷到觀塘的空置校舍，他認為區議會不反對有關事宜，但當局「零諮詢」，質問羅會否承認過失並就此道歉。張超雄批評，營運工廠的盲人輔導會早於2013年申請重建，當時已可進行諮詢，但當局到今年始成功覓得暫遷地點。



羅致光解釋，自己亦只是較新聞報道早數天知道工廠搬遷的地點，「我哋都唔係想出報紙」，強調第一時間已接觸持份者，包括諮詢盲人輔導會對地點的意見。



另外，第2期「私人土地作福利用途特別計劃」」上月起接受非政府機構申請，至8月30日截止。多名議員在會上批評第1期計劃由2013年起推出，但至今只完成5個項目，進度緩慢。羅解釋，首期計劃總共收到63個項目建議，開展項目時，需時進行地區諮詢、變更土地契約等，非政府機構亦需要時間與社署溝通，承認過程長，今年內冀可重整社署的工作，令相關工作可更順暢。