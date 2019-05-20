工務小組周三審人工島研究　朱凱廸表明提中止待續

政府在去年的《施政報告》提出「明日大嶼」填海計劃，早前亦提出在香港島和大嶼山之間的中部水域，分階段進行填海興建人工島研究，並於立法會工務小組委員會上審議。相關議案將於本周三(22日)早上繼續審議，立法會議員朱凱廸今早(20日)表明，屆時將在會上提出中止待續，要求政府重新在發展事務委員會上討論有關交通的評估報告。



過去政府曾預計，明日大嶼計劃下的人工島最多可容納110萬人口，屆時亦會創造大量區內就業機會，而土木工程拓展署於本月初，公布有關連接堅尼地城與東大嶼都會初步交通及運輸影響評估報告。房產發展研究中心創辦人姚松炎指，該份報告以較低的人口和車流量作估算，但在40多個情景中，仍出現大量不可行和交通負荷的情況。



姚引述報告內容，指報告中以最多有70萬人口、以及汽車增幅由每年3.8%或3.9%減至2%來計算。他舉例指交椅洲通往欣澳的一段路，其設計容量為5400輛車，但在早上的情況會超出設計容量，而達到5700輛，在傍晚更高達至7400輛。他提到，報告中提及如向車主收取費用，便能減少車流量，但需要收取高昂費用才能回復至勉強管理的水平。



東大嶼關注組召集人任憲邦形容，「明日大嶼」項目如同神話，但實質是不幸福和不快樂。他指出，政府提出在明日大嶼內有7成單位屬公屋，約為18萬單位，同時亦會興建核心商業區，質疑是否會有先進城市容許被10多萬伙公屋包圍。他又指，公屋居民的人口特徵和學歷資格，與商業區的職位格格不入，故居民或要跨區上班，再加上人口密度高，質疑明日大嶼為「海上天水圍」。