議員憂數名常秘退休影響政府工作　羅智光稱已覓接任

立法會公務員及資助機構員工事務委員會今日(20日)舉行會議，就公務員整體編制、人手流失等提供最新資料。有立法會議員關注未來首長級公務員退休情況，擔心影響到政府運作。



政務主任出身的立法會議員葉劉淑儀指出，據悉未來數年會有4名常任秘書級的官員退休，然而常秘為政策局的骨幹，一次過有多人流失對政府工作影響很大，因為有部分政策局的局長及副局長資歷較新，直言情況嚴峻，詢問當局有否作出挽留，或將部分舊制公務員的退休年齡延長。



議員郭偉強批評政府對挽留人才的情況是「皇帝唔急太監急」，不滿政府只複述冷冰冰的數字，未有深入了解選擇離職的原因，認為政府不能簡單視有關流失為自然現象，而要有實際及積極措施。



公務員事務局局長羅智光表示，晉升委員會將於公務員退休前數年開始尋覓接任人，而未來一至兩年有數位常秘退休，當局已經安排適合同事接任。他續指，舊制公務員達退休年齡後，按機制是不作挽留，除非有運作需要或沒有人接任，惟可見將來未見有上述情況。

