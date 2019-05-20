涉收陳婉玉51萬賄款買樓　控方形容馮永業忠誠分裂

政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀丈夫、前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業，在政府任職期間涉收取賭王何鴻燊三太的胞妹陳婉玉51萬港元後，疑使用該筆款項買樓，馮陳二人被控受賄、行賄和公職人員行為失當3罪，案件今日(20日)在區域法院開審。



控方開案陳詞指，本案涉及損害公職人員基本操守。而馮於2004至06年案發時身為經濟發展及勞工局副秘書長，兼顧公眾信任，亦是其公職生涯的最高峰，於案發時亦負責航空服務談判、航權分配等敏感及重要決策，除非因申請涉及複雜事項而需向其上司報告，否則會交由馮自行考慮及批核；陳在相關時間則是一名商人，亦是港聯直升機有限公司、港聯航空有限公司/港聯直升機(香港)有限公司的董事及股東。



於案發期間，2名被告曾就羅便臣道雍景臺一物業的磋商及往來。在2004年9月23日，陳透過一間全資擁有的公司就該物業簽訂一份臨時買賣協議，當中訂明買家須支付51萬港元作訂金。惟5日後，即同年9月28日，馮又就該物業與同一個地產代理簽訂協議。同日，陳卻以個人支票繳付51萬港元訂金，並託律師處理事宜，陳並曾向律師表示單位乃其一名朋友所購。在有關臨時買賣協議上，買方一欄本由陳簽上名字，後名字被塗改成馮的名字。馮其後提名其妻程淑儀為該單位的業主及買家，馮及其妻稍後獲批614萬港元按揭貸款。



控方指，在該物業單位進行交易期間，馮作為時任經濟發展及勞工局副秘書長，同時正考慮由港聯航空有限公司就內地航權分配作出的申請，並曾批出涉案公司香港往廣洲、深圳的服務航權的申請。而馮並未就物業交易事宜作出申報或向任何人提及，明顯有利益衝突。



控方指馮身為高級公職人員，必須要有誠信，及高度奉公與廉潔，而他自1985年已入職政府，任公職人員逾廿年之久，無理由不熟悉公務員守則。惟馮接受陳提供的「甜頭」，在涉案的近3年時間，多次沒有披露該物業交易事宜下，審批涉案公司作出的申請，並濫用公職身份，作出傾向有利於涉案公司的決定，行為實屬不當及「忠誠分裂」。而陳則向馮提供「甜頭」，以維持與馮的良好關係，令馮以公職人員身份作出傾向其有利的決定。