啟德設20個短租旅巴泊位　延海濱長廊連接跑道公園

內地團逼爆土瓜灣，對當區居民構成嚴重滋擾。旅遊事務署在啟德跑道公園碼頭附近覓得兩幅官地作短期租約形式發展停車場，提供約20個旅遊巴車位供入境旅行團使用，冀紓緩土瓜灣人流壓力。據了解，該署租用土地同時亦計劃將短租用地的發展向後移5米，鋪設一條長約230米的海濱長廊，延伸至啟德跑道公園第一期，讓公眾可以享用更多海濱空間。



旅遊事務署早前向海濱事務委員會啟德海濱發展專責小組提出建議，安排部分郵輪至啟德跑道公園碼頭停泊及上落客，同時安排兩幅未獲分配用途的政府土地分別於今年中、以及下半年度分段提供旅遊車位。為免車位被濫用，該署指相關入境旅行團要事先作登記，才可使用上述車位。



該署代表在會上指，現時啟德跑道公園第一期亦有設有海濱長廊，可以趁機將海濱通道打通，由第一期伸延至短期租約的地方，增加市民親近維港的機會。海濱事務委員會主席吳永順指委員會對此表示歡迎，認為是雙贏，希望海濱長廊可以「駁得幾長得幾長」，該處的海濱土地日後將鋪設地磚，並於短期停車場完成租用後，向市民開放海濱長廊。