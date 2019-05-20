華為或無法更新Android　專家憂指紋解鎖欠支援增風險

美國互聯網巨擘Google計劃暫停與中國科技巨企華為的商業合作，華為旗下智能裝置新產品或無法更新Android作業系統。資訊保安公司Nexusguard Consulting行政總裁龐博文表示，事件嚴重影響華為在國際手機市場的競爭力，加上日後一旦不能再更新程式，或許需要自行開發新的手機平台，但有關保安系統和安全支援，如指紋解鎖功能，則未必能夠接連使用，安全風險亦增加。



龐指，是次雙方終止合作，意味華為用戶會無法使用Google旗下的Play Store、Gmail等手機應用程式和服務，就連日後能否重新安裝Android都成為疑問。不過，他指出華為仍可發展一個屬於自己的平台，但普及性和使用情況則會遠遠不及現時iOS和Android兩大巨頭，「即係要用戶重新習慣一個新嘅OS介面，呢個係好嚴重嘅問題」。



他又指，即使華為開發新的自家系統，作業上難以涵接到現時Android系統的功能，如Google Drive等。即使其新系統開發到應用程式商店，以取代Google Play Store，但程式吸引力和多樣性不足，「可能無Pokemon嘅，用戶就需要越獄或者破解才能安裝，就會引伸安全性成疑的問題。」



龐預計現時華為手機用戶未有即時影響，但一旦平台和軟件不能再更新，就會顯示當中危機，「除了Google外，如果Intel方面唔供應晶片，即係不只軟件問題，還有硬件問題，指模，面容辨識等，國內都會有相關技術，但更換後制式能否與國際相通？」他又指，若華為要承擔軟件和硬件的發展工作，將會令日後其資源更緊絀。