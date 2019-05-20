機械人捕鼠？　梁美芬邀廣州鼠王介紹撲殺高科技

香港淪為「鼠患之都」，成為人類感染大鼠戊型肝炎個案的高發地區。由立法會議員梁美芬促成的「撲滅鼠患大聯盟」，早前聯同廣州鼠王李鏡就到九龍西多個鼠患黑點捉鼠。梁指，11年前已召開相關記者會，但11年後鼠患愈來愈嚴重，質疑食物環境衞生署多年來「用咗咁多資源，做咗乜改善？」她表明會向政府追數。大聯盟下星期將約見食物及衞生局官員。



梁指，各區區議員每年收300宗有關鼠患的投訴，有地區更達900宗投訴，批評鼠患問題多年仍未解決，又指港府過去11年花16.7億港元在滅鼠工程，質疑當局再啟動為期3個月的全城清潔活動，若不配合18區同時進行，將徒勞無功。



李鏡就等在記者會上分享滅鼠技巧，又展示捉鼠的管道機械人、管道潛望鏡等，梁美芳強調，非要求全民捉鼠，但鼓勵市民學習滅鼠工作，以監察政府部門。



大聯盟九龍城區發言人黃馳表示，近日曾到紅磡及旺角視察，發現不少廚餘、垃圾放在街上「放天光」，直指香港「將老鼠當豬養」，因牠們所需的食物隨處可見。他認為，鼠患嚴重源於食環署的「價低者得」外判滅鼠工作，由非專業的清潔工人滅鼠。