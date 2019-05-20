寶田邨強姦案疑犯上吊亡　遺書稱「一直解決唔到問題」

涉嫌與屯門寶田邨入屋強姦女子案有關的疑犯，2017年在荔枝角收押所羈押期間，疑用床單在日間活動室廁所內吊頸自殺，送院搶救兩日後不治，其死因研訊今天(20日)開審。



庭上證供顯示，死者林洛文(終年28歲)生前任職搬運工人，曾於2011年因另一案件被判監，至2015年刑滿出獄，續與父母同住。他於2017年6月14日牽涉強姦案被帶到法庭應訊後，羈押在荔枝角拘押所，直至同年7月10日有人發現他疑在荔枝角收押所上吊。



警方在庭上讀出有關強姦案的調查結果，據女報案人的口供指，2017年6月9日她返回寶田邨住所時，死者曾與她同𨋢，後來她返回住所，不久欲離開單位時，死者正站在門外，將她推入單位，繼而強姦她，事後用她的杯飲水，同日她報警。警方在同月11日拘捕死者，在警誡錄影時死者對事件完全招認；現場檢取的指模與死者的相同。同月13日，女事主在認人手續中認出死者，同日死者被起訴。至同年11月，鑑證結果指在事主腹部、右耳、左右兩邊乳房均找到死者的DNA。



死者父親林子來供稱，兒子在該案被羈押期間，妻子兩度探望死者，死者曾向她表示自己「犯咗事，可能有啲病態，當我喺度醫病」、「你哋好好生活，最多10年8年出返嚟」。死者又曾撰信安慰家人，稱「會解決自己問題」等，該信由6月19日寄出。



死者父親續指，之後他收到死者的財務公司追債信。至2017年7月10日，他獲悉死者在荔枝角收押所自殺，死者於同月12日在明愛醫院離世。其後他得悉死者留下遺書，寫於2017年7月8日，死因研訊主任庭上讀出該遺書，當中提及「出返嚟(前案獲釋)只有20個月，同你哋生活得好開心，只係我自己一直解決唔到自己問題，導致搞到依家咁。」