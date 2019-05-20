獨居婦涉掟狗落街致死表證成　辯稱失犬整月

獨居於將軍澳善明邨的無業女子，去年1月涉嫌將一隻雄性啡色貴婦狗由5樓住所掟落街，狗隻當場死亡。她在案發即日被捕，警誡下她否認曾掟狗落街，並說：「我唔見咗隻狗成個月，搵過幾次都搵唔到」。被告否認一項殘酷對待動物罪，案件今早(20日)在觀塘法院開審，法庭裁定案件表證成立，決定押後裁決。



被告張詩玲(57歲)被控於前年12月31日至去年1月8日犯案。控方今早傳召漁護署獸醫師蔡慧珊作供，蔡稱涉案貴婦狗因多重骨折受創休克致死，牠身上的傷勢與高空墜下脗合，估計是案發前數小時造成。蔡指由於狗隻的骨折位置有出血情況， 加上已死去的組織根本不會流血，因此她斷定狗隻傷勢是生前所造成。



警員余德楠供稱，去年1月8日下午約2時，他接報到善明邨善智樓調查，起初他到被告的單位拍門但無人應門，後來他到該廈一樓平台發現狗屍之餘，又發現有十多件物件散落平台上，包括印有動物圖案的咕𠱸、狗餅、狗梳、狗修甲剪及一些成人穿着的衣服等等。他指被告的單位跟狗隻跌落的位置相當接近，單位外走廊的窗框黏有狗毛，他相信有人曾將狗隻塞入窗框，將牠掉落街。



控方庭上播放被告與警方進行的錄影口供，被告在片段中透露，她習慣稱呼涉案狗隻做「張仔仔」，她約於2007、08年在旺角一間寵物店將「仔仔」買回來，平時「仔仔好乖好聽話」，她跟牠相處得好開心。但前年12月初某日，「仔仔」跟她落街散步期間走失，她找了五六天都無結果，之後她沒有報警。她承認散落在大廈平台的寵物用品是由她掟落街的，原因是該些物品「唔啱size，太舊太污糟」，另外她「搵唔番個仔，唔想睹物思狗」。當警員向她展示狗隻的遺照時，她泣不成聲。



控方舉證完畢，被告選擇不出庭作供，也沒傳召辯方證人。辯方指控方未能證明涉案狗隻的確實死亡時間，僅憑環境證供，以及被告在警誡中承認曾將寵物用品掉落街並不足以證明被告犯案；從警誡會面片段所見，被告十分愛錫她的狗隻，控方證供存有疑點，法庭應判被告無罪。案件押後至本月28日裁決，被告繼續獲准保釋。