政Whats噏：漢奸黎唱衰中港　乞求國際阻逃犯修例

政府擬修訂《逃犯條例》以堵塞多年來嘅漏洞，令香港不要成為「逃犯天堂」。被指係佔中幕後黑手、反中亂港嘅壹傳媒黎智英(漢奸黎)今午(20日)出席外國記者協會對談會時，肆無忌憚亂噏，唱衰中央政府、唱衰香港、唱衰修例，乞求國際間些少憐憫關注。「搞事四人幫」嘅民主黨創黨主席「李漢奸」李柱銘及天主教香港教區退休主教陳日君亦有現身，獨欠前政務司司長「民主阿婆」陳方安生未見影。



一提及《逃犯條例》，漢奸黎即刻顯得激動，似係被挑中神經，一再形容《逃犯條例》影響遠比第23條立法嚴重，又話今鋪係最後一次抗爭，叫香港人站起來，不斷重複通過修例就係言論自由大屠殺，有意借誇大用詞恐嚇大眾，奢望再發起過百萬人上街搗亂香港，簡直就係發緊夢。



對談會主持都質疑其說法係咪有誇大，要求解釋點解會造成恐慌，漢奸黎就批評內地法制垃圾，又話商界好驚，實牙實齒形容好多人「On List(在名單上)」，一通過修例就引渡返去。其說法講到好似佢睇過份名單咁，實情係口噏當秘笈去唱衰中央同修例。佢仲叫外國傳媒要適時撤出香港，真係徹頭徹尾唱衰香港攪亂檔。



另外，漢奸黎仲借機宣傳自己公司轉型，廢噏紙媒無將來，站唔住腳，始終都係要做網媒，其實係佢自己愈做愈霉，自己搞唔掂就唱衰行業，想拖累大家。



今日亦有多名漢奸黎跟班出動，包括漢奸黎嘅左右手、外形同樣「肥嘟嘟」形同其「契弟的契弟」的Mark Simon；壹傳媒行政總裁張劍虹；及獨立股評人David Webb。