每日一片：乘客無視勸告照企樓梯　霸氣車長拒開車

巴士行駛期間，不應在上層及樓梯間站立，以免釀成意外。惟近日疑有乘客無視乘車規例，照站在梯間，車長出言勸告，反遭乘客責罵，最後雙方發生口角。期間車長一度拒絕開車，霸氣行為獲網民激讚。



以上一幕遭其他乘客拍下，並上載至Facebook 專頁「巴士台 HK Bus Channel」。上載者稱，「自己企樓梯畀車長趕返（番）落嚟，理咗虧仲要鬧車長」。影片所見，車上的乘客頗多，部分乘客站在車頭位置。涉事的女乘客則站在梯間口，惟影片未有拍下該乘客企梯間的情況。未幾，車長將巴士停泊在一旁，再離開駕駛席，問該女乘客﹕「你喺度講咩啊？你鬧邊個啊？」女乘客則大聲喝斥 ，「依家咩事啊？我企樓梯側邊都唔得啊？」車長隨即反駁，指女乘客較早前曾站立梯間，並要求她不要再犯。



女乘客又再大罵﹕「我冇行上樓梯度！你揸你嘅車啦！」令罵戰繼續延伸。影片未有拍下「結局」，惟專頁的管理員指，「最後全車陪你，因為你而搞到車長唔開車啦」，未知霸氣車長是否拒絕開車。



雖然事件令車程輕微受阻，但不少網民大讚車長霸氣行為，「支持車長！」「車長做得啱！乘客請勿站立樓梯。」網民怒斥女乘客罔顧安全，「你企樓梯搞到受傷，司機要負責㗎大佬！」「你整親唔緊要，唔好搞到其他人都受傷！」有網民質疑當時車上有不少乘客，卻沒有幫忙調停事件，「淨係識拍片有用咩？即場又唔敢出聲幫忙！」



九巴發言人表示，根據香港法例第230A章《公共巴士服務規例》，乘客於巴士行駛時不得在雙層巴士上層或通道以外的任何巴士部分站立。若車長發現有乘客違反有關法例，會即時作出勸喻，待實際情況許可下才繼續行車，以確保安全。任何人如犯以上所訂的罪行，即屬犯罪，可處罰款$2,000。



九巴亦在所有巴士上張貼的《乘客須知》，清楚列明「巴士行駛時，不得在雙層巴士上層及梯級站立」。

