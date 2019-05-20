撰信何鴻燊令港聯前高層被責　控方：馮永業讓陳婉玉上位

政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀丈夫、前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業，在政府任職期間涉收取賭王何鴻燊三太的胞妹陳婉玉51萬港元後，疑使用該筆款項買樓，馮陳二人被控受賄、行賄和公職人員行為失當3罪，案件今日(20日)在區域法院開審。



控方開案陳詞中表示，在涉案期間，3間港聯公司就指定及分配往來香港及內地多個城市的航權、港澳碼頭直升機坪擴建工程，以及於西九龍設置替代降落點3個範疇，提出了共8個申請。馮永業被指對該8個港聯直升機及民航業務的申請都有參與外，亦曾責成下屬盡快處理，甚至對部分局方的批准表示贊同。



特別是港聯直升機於2004年提出於西九龍設置替代降落場地尋求局方支持，但保安局基於資源及法律問題不予支持，但馮仍向上司建議進一步說服保安局答應試行，但最終都被保安局以不合乎經濟效益及實行上有困難而拒絕。



港聯就深圳及廣州航線提出再分配航權，本來廣州航線已批出給港龍航空經營，但港龍一直未有推出服務，而同時取得深圳航權的港聯亦有相同情況。局方分別去信兩公司關注事件，對港龍就語氣平和，但對港聯的就言詞嚴厲。控方指給港聯的信其實是馮永業所撰，最終令何鴻燊責備港聯前高層謝天賜「激嬲咗政府」，並讓陳接管港聯直升機方面的業務。而謝提及當時他放假未有收到信件，陳是從馮處取得副本交給何鴻燊看。