網民熱話：廿蚊底薪包糉　散工待遇引發網上大辯論

端午節將至，不少市民都會吃糉應節，有公司開始密鑼緊鼓招聘包糉員，製作端午糉應市。惟有公司在Facebook群組發文請人，時薪20元另加「件薪」。網民質疑開價過低，甚至有人懷疑時薪可能低於最低工資，涉嫌違法。



網民Henry在Facebook群組「香港兼職散工群組」貼圖，表示有人在群組內發貼文招聘包糉員，職責為包糉、綁糉等，而待遇則為「底薪時薪20元，另加件薪，多勞多得」，每包一隻糉可獲3至5元薪金。Henry表示，相關貼文其後已被刪除。



有人認為待遇太差，甚至不符法例要求，「咁算唔算犯法？」但有網民認為沒有違法，待遇亦合理，呢啲工唔咁做，好易請到班喺到一粒鐘都包唔到一隻嘅人」。



疑似涉事公司其後留言稱，「本公司不是刻薄求職者，有能力者本公司定必有合理報酬，但本公司不希望聘用不認真工作員工，所以便出現此工資計算方法」，亦表示參考過勞工處工資計算方法，認為符合勞工法例，惟表示日後可能以時薪或日薪進行招聘，「希望做到不論對本公司或受聘一方都能做到合情、合理之方針」。



網民有話說



Berlin Cheung Jerry Lui：咁又點呢，勞工處見囉，唔過法定工資37.5點會唔畀政府告！

Kenny Wong Heilim Ng：呢啲工唔咁做好易請到班喺到一粒鐘都包唔到一隻嘅人

Kingston NG：人工有無咁平，賣出去十幾廿蚊一隻糭

Pangoo Kwan：其實見過啲姐姐真係摩打手，一路吹水一路包，唔使望住都包到，幾分鐘一隻，一個鐘唔停手至少廿隻都好濕碎



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