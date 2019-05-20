涉姦女子成孕　無業漢稱曾與事主吸毒兼攬錫

29歲無業漢曾友狄疑苦追年輕女子不果，涉以訊息恐嚇女方見面並在時鐘酒店將她強姦，令其因姦成孕，案件今午(16日)在高院續審。控方今午舉證完畢，被告選擇自辯。於內地陸豐市出生的被告稱初中畢業後曾當兵兩年任武警駐守浙江，2009年他來港定居並與父母同住公屋，過往多任散工，被捕前曾任裝修散工。



被告指，他約於2017年在與朋友飯敍期間認識廣少，至案發前曾見面5、6次，多數會與他及其他朋友到賓館玩啤牌及「做鍾意做嘅事」，他其後解釋即吸服冰毒。被告稱17年頭開始吸冰，約2個月吸一次，又指賢仔是廣少的朋友，過往亦曾試過3人一同吸冰。



被告稱，X則是17年頭他與廣少在涉案康樂賓館吸冰期間認識，當時廣少稱其朋友X亦想一同玩，故X到賓館與他們一同吸冰。他指X當日留在賓館一整天，期間有與被告傾談，被告認為可「friend到」亦有向X表明想「溝」她且有搭膊頭及攬攬錫錫。



被告稱案發前亦曾見過X兩次，均是一同吸冰，期間均有攬攬錫錫，第三次見時他更稱曾「除咗褲準備扑嘢(性交)」但因X的朋友致電，故2人改為去找X的朋友；被告指案發當日凌晨(去年元旦)是X找他出來「食豬肉」(被告稱是吸冰毒的暗號)，但他當時正與廣少等吸冰，至早上才記起此事，並坐的士到將軍澳接X到賓館。被告稱過往無試過約會X遭她放飛機，當日他亦沒有向X發過恐嚇訊息。案件明天續審。